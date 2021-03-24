Капитан «Ак Барса» Лукоянов принес извинения за инцидент с гимном Башкирии

Капитан и нападающий «Ак Барса» Артем Лукоянов принес извинения от лица клуба и всех болельщиков за инцидент с гимном Башкортостана, случившимся перед третьим матчем между командами в плей-офф.

«Я бы еще хотел лично от себя и всех болельщиков нашей команды извиниться за тот инцидент в третьем матче. Мы всегда дружим республиками, и даже если мы соперничаем на льду — это ни о чем не говорит. Мы все люди, и всегда, если хоккей закончился, приезжайте к нам в Казань, болейте за нас! Увидимся на следующий год», — приводит слова Лукоянова пресс-служба клуба.

Фото: ak-bars.ru

Напомним, перед началом третьего матча серии в Уфе казанские болельщики начали скандировать кричалки в поддержку своей команды до окончания проигрывания гимна Башкортостана. Уфимские поклонники хоккея назвали такое поведение недостойным, а КХЛ оштрафовала «Ак Барс» за нарушение технического регламента лиги.



Оба клуба опубликовали заявления, где выступили за мирное решение вопроса.

Полуфинальная серия плей-офф между «Ак Барсом» и «Салаватом Юлаевым» завершилась победой казанской команды со счетом 4:0. Это первый случай в Кубке Гагарина, когда уфимцы проиграли серию казанцам с подобным результатом.

Так «Салават» от «Ак Барса» еще не «отлетал»: похоже тренерская рокировка Цулыгина на Ламсу оказалась ошибкой