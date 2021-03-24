Так «Салават» от «Ак Барса» еще не «отлетал»: похоже тренерская рокировка Цулыгина на Ламсу оказалась ошибкой

Томи Ламса живет в своем мире и называет нынешний сезон «одним из лучших». Пять итогов «зеленой» серии

К тому, что четвертый поединок может стать последним для «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне были все предпосылки. План Томи Ламсы легко разбился о четкую систему игры «Ак Барса». Более того, финн показал, что не любит менять план по ходу серий и проявил себя топорным специалистом. Как итог, 0:4 в серии — это антирекорд для Уфы в противостояниях с Казанью. Почему тренерская перестановка Уфе не сработала, как расцвел Кирилл Петров и что «Салавату» делать с Юхой Метсолой. Об этом и много другом — в материале «Реального времени».

«Салавату Юлаеву» необходимо пересматривать всю систему игры

Ноль заброшенных шайб, одно ассистентское очко и позорное и крайне подлое нарушение — таковы итоги для любимца уфимской публики Теему Хартикайнена в этой «зеленой» серии.

Перестроения, на которые пошел Томи Ламса в заключительной игре серии окончательно показали, что техничный финн может быть выключен из игры вне зависимости от партнеров, и задвинут так, чтобы о нем вспоминали только когда тот начинает выходить из себя, крушить по неосторожности собственных одноклубников и намеренно бить в спину игрокам соперника.

У других финнов дела отличаются не слишком. Если в серии с «Трактором» финское звено появлялось и пропадало от игры к игре, то в казанско-уфимском противостоянии Гранлунд, Маннинен и Хартикайнен оказались бессильны.

Этот полуфинал — наглядный показатель, как легко убирают гранды Континентальной лиги с четкой системой игры команды, чья игра строится вокруг группы лидеров и всех остальных. Отсутствие системы в хоккее «Салавата Юлаева» — главная причина этого сокрушительного поражения.

Простое сравнение: «Ак Барс» по ходу плей-офф терял Стефана Да Косту, Тимура Билялова и так пока не дождался Даниса Зарипова, на игре Казани это почти не сказалось. Все элементы взаимозаменяемы. Система не рушится от отсутствия одного или нескольких деталей.

В игре Уфы же теряется картинка, как только соперник «выключает» ее лидеров. «Салавату Юлаеву» нужно подумать над строительством системы игры заново. Если успех команды, которая претендует на статус «топовой» зависит лишь от одной тройки — это уже не топ-команда.

Если в серии с «Трактором» финское звено появлялось и пропадало от игры к игре, то в казанско-уфимском противостоянии Гранлунд, Маннинен и Хартикайнен оказались бессильны. Фото: Ильнар Туъбатов/ak-bars.ru

Томи Ламса наконец-то решился на серьезные перестроения. Тщетно

Тотальная беззубость и бесполезность первого финского сочетания нападающих в матчах с «Ак Барсом» была заметна еще в первой казанской игре. Можно допустить, что Томи Ламса решил дать финнам второй шанс и выпустил их на вторую — у тех стало по «-1» после двух матчей.

Стало очевидно, что Дмитрий Квартальнов нашел способ покрывать этот козырь Уфы, и пора бы искать что-то новенькое. Но когда и в третьем матче финский наставник «Салавата Юлаева» не предпринял никаких серьезных перестановок в составе, это уже вызывало недоумение. Специалист до последнего упорно продолжал выпускать Гранлунда, Хартикайнена и Маннинена в одном звене, ничего нового «Ак Барсу» не предлагая. Как итог — 0:3 в трех играх серии и ни одного набранного очка у ударного легионерского звена.

Перед вчерашним поединком же «Салават» грозился преподнести Казани некий сюрприз. Оказалось, что лидер уфимских атак в регулярке Теему Хартикайнен вышел во втором звене с Александром Кадейкиным, а в первое поднялся белорусский канадец Джэфф Плэтт. У последнего в этой серии дела шли не лучше, чем у финна — одно ассистентское очко и «-4». Вчера он таки забил свою первую и последнюю шайбу в этом плей-офф.

Впрочем, уже во втором периоде у Ламсы, судя по всему, началась «ломка» по старому и привычному, и наставник вновь вернул Хартикайнена в первое звено. А ведь первый «экспериментальный» период вышел едва ли не лучшим в исполнении «Салавата» — абсолютно равная игра и по броскам и по времени в атаке. Во втором атака «Салавата» поначалу выглядела предпочтительнее, но к концу двадцатиминутки расхлябалась, и «Ак Барс» в быстрых контратаках накидал две шайбы.

Вновь стал появляться в сочетании с Кадейкиным и Родион Амиров. Такое сочетание удачным назвать не получается, как бы нам ни хотелось отметить молодого хоккеиста. Свою шайбу Кадейкин забросит играя в смешанном составе — ассистентами ему станут финны Гранлунд и Маннинен.

Кирилл Петров: из тени — под софиты

Можно ли назвать доморощенного нападающего «Ак Барса» лидером казанских атак? Даже с большой натяжкой нет. У него всего 15 шайб в 48 играх регулярного чемпионата. Место в низших «рабочих» звеньях и нерегулярное попадание в состав — показатель, какую роль имел казанский воспитанник в системе Дмитрия Квартальнова.

Однако в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина у Дмитрия Квартальнова, похоже, забивают все. Сначала мы дивились, что Найджел Доус наконец-то сумел найти себя по ходу игр на вылет и принялся забрасывать важные шайбы в «Ак Барсе». Потом отметили удивительную результативность для «простого работяги» Михаила Глухова.

И вот настала пора рассказать о себе и Кириллу Петрову. Он забросил в обоих уфимских поединках.

А вчера еще и запомнился тем, что «залезал под кожу» финским лидерам «Салавата». Грязный прием с толчком в спину Кирилла от Теему Хартикайнена непременно должен стать предметом разбирательств и возможной дисквалификации игрока на несколько матчей следующего сезона.

У Петрова же в нынешнем розыгрыше Кубка Гагарина уже три шайбы и столько же результативных передач.

Тренерская рокировка Уфы не сработала

Тренерская перестановка, которую задумало руководство «Салавата Юлаева» прошлым летом изначально казалось не слишком очевидным решением. Там решили не искать нового наставника, а просто провести перестроения внутри тренерского штаба. Николаю Цулыгину был предложен пост помощника, а главным становился Томи Ламса.

Судя по всему, руководителям не нравилась та нестабильность, с которой уфимская команда проводила регулярные чемпионаты при Цулыгине. «Салават» периодически трясло — команда могла выдать и победные серии и уйти в затяжной кризис.

Зато когда наступал плей-офф, Уфа забывала о всех проблемах и на льду появлялся новый «Салават Юлаев». Боевитый, неуступчивый и волевой. Чего стоят только серии с «Авангардом» в обоих сезонах, что был у руля Цулыгин.

Важно, что Цулыгин для Уфы — человек свой. Он работал в родной команде, и болельщики видели, что тренер неравнодушен. Выход на авансцену Ламсы поняли не все — на «Уфа Арене» до сих пор Цулыгина приветствуют заметно активнее, чем финского специалиста во время объявлений составов.

В двух предыдущих розыгрышах плей-офф (в тех, когда рулил Цулыгин) уфимская команда проходила до финала Востока, попутно выбивая мощные «Металлург» и «Автомобилист». А в прошлом недоигранном плей-офф «Салават» уже в первом раунде выбил одного из фаворитов — «Авангард».

Что же показал Ламса? Победу над «Трактором» и антирекорд в сериях на вылет с «Ак Барсом». Еще ни разу за предыдущие шесть серий между этими командами Уфа не уступала 0:4 . Четыре раза из шести «Салават» пропускал «Ак Барс» дальше, но всегда давал бой. Возникает резонный вопрос, а так ли была нужна эта перестройка на тренерской скамье.

Что же показал Ламса? Победу над «Трактором» и антирекорд в сериях на вылет с «Ак Барсом». Фото: hcsalavat.ru

Настала пора прощаться? Что делать «Салавату» с Метсолой

Замены финского голкипера Юхи Метсолы по ходу вчерашней встречи — «картина маслом», олицетворяющая уровень игры вратаря из года в год. Он падает с каждым сезоном, и к нынешнему плей-офф опустился до того, что его пришлось менять дважды на полуфинальную серию с Казанью.

Финн не выручает даже на уровне прошлого, не самого яркого сезона, не говоря уже о его первом годе пребывания в Уфе. Возможно при перестройке системы игры генеральному директору «Салавата» Александру Курносову стоит начать думать и пересмотрении вратарской позиции.

«Салават Юлаев» уже терял вратаря Андрея Кареева, который устал ждать шанс и уехал играть в Финляндию. Даниил Тарасов ждет своего шанса, и не факт, что готов ждать еще один год.

С другой стороны, неудачные серии были у всех вратарей, даже у Василия Кошечкина, но шанс ему продолжали давать, и тот отвечал суперматчами в дальнейшем. Большая дилемма для руководства «Салавата». У Юхи, кстати, еще год контракта.

Эрик Добролюбов