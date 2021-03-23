«Салават Юлаев» не будет ограничивать доступ на трибуны фанатам «Ак Барса»

«Салават Юлаев» не будет ограничивать доступ на трибуны «Уфа-Арены» для болельщиков «Ак Барса» перед четвертым матчем серии плей-офф. Об этом заявили в пресс-службе уфимского клуба.

Руководство «юлаевцев» отказалось от ограничений после проведенных консультаций с КХЛ и казанским клубом, приняв сожаления «Ак Барса» по случившемуся инциденту.

«Уфа-Арена» всегда была местом, где царит дружелюбная, уважительная атмосфера для всех гостей нашей республики», — приводит слова пресс-службы клуба «Горобзор».

Фото: ak-bars.ru

Ранее сообщалось, что болельщики «Ак Барса» смогут попасть на трибуны «Уфа-Арены» во вторник только по окончании исполнения гимна Башкортостана. Такое решение аргументировалось ответом на инцидент с фанатами «Ак Барса», которые устроили скандирование в поддержку команды во время проигрывания на арене гимна Башкирии.