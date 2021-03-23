Правительство Пензенской области уйдет в отставку

Правительство Пензенской области уйдет в отставку с завтрашнего дня, 24 марта. Это связано с отрешением от должности губернатора Ивана Белозерцева.

«Согласно уставу Пензенской области после отрешения губернатора от его должности, региональное правительство должно уйти в отставку. Это произойдет завтра», — сообщили «Интерфаксу» в правительстве.

Фото: pnzreg.ru

Сегодня вечером президент России Владимир Путин уволил губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в связи с утратой доверия. Документ вступает в силу с сегодняшнего дня. Это произошло после задержания Белозерцева по подозрению во взяточничестве. Во время обыска в доме губернатора правоохранители нашли около 500 млн рублей и пистолет.



Фабула дела экс-губернатора Пензенской области — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина