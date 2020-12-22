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Колумбия и Россия взаимно выслали дипломатов

23:34, 22.12.2020
Колумбия и Россия взаимно выслали дипломатов
Фото: скриншот

Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Россия ответила на это симметрично.

Россиян выслали еще 8 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. По их информации Колумбию покинули Александр Белоусов и Александр Паристов.

Утверждается, что первый связан с ГРУ, а второй — с СВР.

«В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве», — цитирует агентство сообщение радиостанции W Radio.

Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов.

Ранее двух российских дипломатов обвинили в шпионаже власти Нидерландов. Они были объявлены персонами нон грата и покинули страну.

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