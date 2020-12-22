Колумбия и Россия взаимно выслали дипломатов
Власти Колумбии выдворили двух российских дипломатов, которых заподозрили в шпионаже. Россия ответила на это симметрично.
Россиян выслали еще 8 декабря, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ. По их информации Колумбию покинули Александр Белоусов и Александр Паристов.
Утверждается, что первый связан с ГРУ, а второй — с СВР.
«В ответ на это российские власти выдворили со своей территории двух колумбийских дипломатов, работавших в Москве», — цитирует агентство сообщение радиостанции W Radio.
Глава Миграционной службы Колумбии Хуан Франсиско Эспиноса подтвердил факт выезда из страны двух российских дипломатов.
Ранее двух российских дипломатов обвинили в шпионаже власти Нидерландов. Они были объявлены персонами нон грата и покинули страну.Общество
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