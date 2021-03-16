Вакцина «КовиВак» от центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот до конца месяца

До конца марта в гражданский оборот должна поступить вакцина «КовиВак» центра имени М.П. Чумакова Российской академии наук (РАН). Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.

«Вакцину центра им. Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что «КовиВак» пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ», — сказал собеседник агентства, упомянув, что ее производство будет налажено на базе центра им. Чумакова.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в конце февраля премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о регистрации в России третьей вакцины от коронавируса, разработанной Центром имени Чумакова. Тогда обещали запустить первые 120 тысяч доз в гражданский оборот до конца марта 2021 года.

Маргарита Головатенко