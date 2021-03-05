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Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует со второй половины марта

15:04, 05.03.2021
Массовая вакцинация «ЭпиВакКороной» стартует со второй половины марта
Фото: realnoevremya.ru

Директор новосибирского научного центра «Вектор» Ринат Максютов огласил сроки поступления второй российской вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» для массовой вакцинации.

«Во второй половине марта наши граждане смогут получить вакцинацию», —цитирует его РБК.

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора РФ

Сегодня вакцину центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона» разрешили применять людям старше 60 лет.

Напомним, «ЭпиВакКорона» должна поступить в Татарстан в марте. Об этом сообщала накануне вице-премьер республики Лейла Фазлеева.

ОбществоМедицина
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