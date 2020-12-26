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Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в агрофирме «Залесный»

00:42, 26.12.2020
Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в агрофирме «Залесный»
Фото: Максим Платонов

Президент Татарстана Рустам Минниханов отменил карантин по птичьему гриппу в Зеленодольском районе. Вспышка заболевания ликвидирована.

«Отменить ограничительные мероприятия (карантин), установленные в связи с неблагополучием по заболеванию высокопатогенным гриппом птиц и угрозой его распространения на территории птицеводческого предприятия, принадлежащего обществу с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Залесный», расположенному по адресу: Республика Татарстан, Зеленодольский район, село Большие Ключи, улица Волостнова», — говорится в указе, подписанном в пятницу.

Ранее сообщалось, что в Татарстане с начала года было зарегистрировано пять случаев заражения птичьим гриппом. Ущерб от них составил 230 млн рублей. Из них вспышка в «Залесном» принесла убытки в 225 млн.

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