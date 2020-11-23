Кабмин Татарстана постановил изъять продукцию птицефабрики в Зеленодольском районе из-за птичьего гриппа

Власти Татарстана изымут птиц и продукцию птицефабрики в Зеленодольском районе республики. Такое решение принято после вспышки птичьего гриппа на предприятии.

«Провести отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства», — говорится в постановлении кабмина РТ от 23 ноября.

Напомним, на птицеводческом предприятии «Агрофирмы «Залесный» ввели карантин из-за выявленного там птичьего гриппа. В угрожаемую зону в пределах 5 км от очага вошли села Большие Ключи, Большие Кургузи, Большие Яки, деревни Ивановское, Соловьевка, Каратмень, Малые Кургузи, Красный Кармыш, поселок Светлое Озеро.



