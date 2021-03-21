В Германии ответ Путина на слова Байдена назвали «дипломатическим шедевром»

Граждане Германии оценили ответ президента России Владимира Путина на то, что президента США Джо Байден утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он российского лидера «убийцей».

«Ответ Путина был дипломатическим шедевром! После словесных атак Байдена во время интервью пожелать ему здоровья — это просто супер!», — приводит RT высказывание Juergen L, читатели немецкой газеты Welt.

"1:0 в пользу Путина», — считает пользователь Nat K, отметивший, что президент России «один из самых дальновидных игроков на мировой политической арене».

Фото: pnp.ru

Напомним, Путин ответил на высказывание американского лидера: «Кто как обзывается, тот так и называется». Позже он предложил американскому коллеге продолжить дискуссию в прямом эфире и добавил, что им с Байденом необходимо продолжать отношения, а не «пикироваться заочно».



Накануне чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что американцы направили в российское посольство письма, в которых извинились «за необдуманные заявления» их властей в адрес России. Многие из них выразили несогласие с мнением Вашингтона.

Татьяна Демина