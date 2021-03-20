Американцы извинились перед Россией за слова своих властей

Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что американцы направили в российское посольство письма, в которых извинились «за необдуманные заявления» их властей в адрес России. Многие из них выразили несогласие в мнением Вашингтона.

«Хотел бы выразить чувство глубочайшей признательности гражданам США, направившим в адрес Посольства письма в поддержку развития дружественных отношений между Россией и США», — говорится в сообщении, опубликованном на странице посольства РФ в США на Facebook.

Антонов выразил надежду, что американские власти прислушаются к своим гражданам и прекратят «курс на дальнейшее обрушение и без того избыточно конфронтационных отношений».

Он отметил, что позиция «простых американцев» относительно отношений с Россией свидетельствует о наличии потенциала для «нормализации связей между российским и американским народами».

Фото: pxhere.com

Напомним, президент США Джо Байден во время телеинтервью дал положительный ответ на вопрос, считает ли он президента России Владимира Путина «убийцей». Он добавил, что российский лидер «заплатит» за попытки вмешательства в американские выборы. В ответ на это Путин заявил, что «кто как обзывается, тот так и называется».



Татьяна Демина