Доус рассказал, о чем Квартальнов попросил команду в овертайме

Нападающий «Ак Барса» Найджел Доус поделился мнением о победе над «Салаватом Юлаевым» (2:1 от) во втором матче серии плей-офф в полуфинале Восточной конференции КХЛ.

По словам форварда, на этой стадии турнира каждая игра становится важнее предыдущей и встречи в Уфе будут еще сложнее для команды.

«Очень равная игра, соперник начал первый период сильнее, заставил нас чуть притормозить. Мы знали, что они будут активнее после первого матча, но мы смогли переждать этот «шторм», завелись ближе к концу периода и хорошо начали второй.

Ключевой матч серии? Нет, в плей-офф каждая следующая игра важнее предыдущей — первая, вторая, третья, не важно. Конечно, приятнее ехать в Уфу при счете в серии 2:0, чем 1:1. Но «Салават Юлаев» — очень сильная команда, у себя дома они будут показывать лучший хоккей, какой показывали в сезоне», — сказал Доус.

Нападающий казанцев также рассказал о том, что именно просил команду главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов.

«Он сказал, что нужно забить раньше, чем соперник», — сообщил Доус.

Напомним, накануне «Ак Барс» одержал вторую победу в серии с «Салаватом Юлаевым» и ведет со счетом 2:0. Сейчас команды проведут две встречи в Уфе.

Подробнее о втором матче в Казани и его итогах читайте в материале «Реального времени».

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