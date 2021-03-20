Томи Ламса: «Мы показали, что можем играть с таким соперником, как «Ак Барс»

Главный тренер уфимского «Салавата Юлаева» Томи Ламса итоги второго казанского матча серии с «Ак Барсом» (1:2 ОТ). По его мнению, уфимская команда могла увезти победу в этом поединке.

— Сегодня получился настоящий плейоффный матч, довольно равная игра была. У нас были хорошие шансы для того, чтобы увезти из Казани победу, но мы ими не воспользовались. И это разочаровывает, потому что мы могли сегодня победить. У нас были хорошие возможности, чтобы выиграть. Отмечу, что мы показали — мы можем играть с таким серьезным соперником, как «Ак Барс». Что ж, серия продолжится в Уфе.

Также он объяснил «сухую» статистику финских легионеров.

— Почему не перестроил игру легионеров после первого матча? Нам противостоит одна из сильнейших команд КХЛ, поэтому достаточно непросто забрасывать шайбы. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы наша первая тройка забивала. Но это непросто, потому что у «Ак Барса» очень хорошая оборона, и достаточно сложно пробиваться к воротам, — сказал финский наставник «Салавата».

Серия переезжает в Уфу. Ответные матчи пройдут 21 и 23 марта.

