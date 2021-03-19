Дмитрий Квартальнов: «Салават» во втором матче ничем нас не удивил»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов по итогам второго матча с «Салаватом Юлаевым» рассказал, за счет чего удалось переиграть уфимскую команду.

— Мы конечно довольны победой в овертайме. Но едем в поездку, в Уфу. И в общем-то там очень сложно играть, мы там две игры проиграли в этом сезоне. Так что все еще впереди.

Нас настырный хоккей «Салавата» в этом матче не удивил. Они и в первом матче играли хорошо. У них очень хорошая атака, хороший состав. Там в общем-то боевитые ребята. Нет, ничем нас «Салават» не удивил.

Да, согласен, было много потерь шайбы, неудачных передач, даже падений. Я думаю, что позаряженнее вышел соперник — они нас в первом периоде поджали и в начале второго периода нам было непросто. Потом мы немного поговорили и начали понемногу искать свою игру.

Что касается выбора вратаря на уфимские игры и появления Рейдеборна в воротах — все возможно, сказал Квартальнов.

«Ак Барс» повел в серии 2:0. Следующие игры пройдут на «Уфа Арене» 21 и 23 марта.