В России за сутки зафиксировали 9 699 заразившихся коронавирусом

Фото: Максим Платонов

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло на 9 699, до 4 437 938. Об этом сообщил оперативный штаб РФ. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,22%.



Вылечилось за сутки 12 337 россиян, всего — 4 049 373 человек. Доля выписанных пациентов осталась на уровне 91,2% от общего числа заразившихся.

За сутки от коронавируса умерли 433 человека. Всего же скончались 94 267 человек. Условная летальность заболевания осталась на уровне 2,1%.