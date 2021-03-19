В одном из казанских трамваев капает масло с потолка — пользователи назвали это «экзотическим душем»

Пользователь социальной сети выложили пост о том, что в казанском трамвае №5 масло капает на людей.

Также прикреплена фотография, на которой видно, что механизмы, отвечающие за закрытие и открытие дверей, находятся не в специальной защите.

«Экзотический «душ» — масло с потолка капает прямо на головы людей», — пишет автор поста.

Кроме того, в комментариях написали и другие очевидцы: «Видел, капает масло, и смазка какая-то висит еще».

Кто-то с юмором вспомнил ситуацию с отвалившейся дверью у трамвая: «Да это все двери промазали маслом с запасом, чтоб они не клинили и из чата не выходили».

Это не первый курьезный случай с трамваями за последнее время. Ранее в Казани на проспекте Ямашева пассажирам пришлось выйти и толкать его.

«Вот дороги в Казани как чистят. Люди вышли из трамвая и трамвай толкают. Застрял на рельсах», — поделился автор видео в сообществе.

