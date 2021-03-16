В Казани у переполненного трамвая отвалилась дверь

Фото: Алексей Нечаев

В Казани на улице Гвардейской сегодня вечером у переполненного трамвая выпала передняя дверь. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени».

Фото: Алексей Нечаев

Перед тем как передняя дверь отвалилась, средняя не закрывалась до конца. Причины поломки неизвестны. В итоге трамвай уехал, всем пассажирам пришлось перейти на автобусную остановку.

Фото: Алексей Нечаев

В Казани во вторник вечером образовались 8-балльные пробки.

В феврале в столице Татарстана сошел с рельсов трамвай. Символично, что авария произошла напротив здания Миндотранса. В прошлом году в Казани часто горели трамваи. Почему это происходит, объяснили в МВД по Татарстану: часто загораются из-за отсутствия техосмотра.

