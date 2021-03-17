В Казани пассажирам пришлось толкать трамвай

В Казани на проспекте Ямашева пассажирам пришлось выйти и толкать трамвай. Об этом сообщается в одном из городских сообществ в социальной сети Instagram.

«Вот дороги в Казани как чистят. Люди вышли из трамвая и трамвай толкают. Застрял на рельсах», — поделился автор видео в том же сообществе.

На днях сообщалось о еще одном инциденте с трамваем, у которого во время движения отвалилась средняя дверь. По этому факту прокуратура города проведет проверку.

Маргарита Головатенко