В Зеленодольском суде намерены просить ареста водителя снегохода, сбившего ребенка в Свияжске

В Зеленодольском районном суде следователи будут просить заключить под арест водителя снегохода, который сбил ребенка и уехал с места происшествия. Об этом «Реальному времени» сообщили в Следственном комитете по Татарстану.

Прокуратура Зеленодольского района намерена поддержать ходатайство следователя.

Заседание назначено на 15.00.

Напомним, что во время празднования Масленицы водитель снегохода сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Его личность была установлена на следующий день, им оказался 31-летний житель поселка Васильево, который всего четыре месяца назад вышел из колонии-поселения, где отбывал наказание за повторное пьяное вождение. Выяснилось также, что снегоход мужчина угнал у своего начальника. Девочка отделалась переломом плечевой кости, врачи отпустили ее на амбулаторное лечение.

Ольга Плешкова