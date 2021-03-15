В Минздраве Татарстана рассказали о состоянии ребенка, сбитого снегоходом на праздновании Масленицы

Состояние ребенка, которого вчера на праздновании Масленицы в Свияжске на снегоходе сбил мужчина, врачи оценили как удовлетворительное. Об этом «Реальному времени» сообщили в Минздраве Татарстана.



«Состояние удовлетворительное, отпущена на амбулаторное лечение», — сообщили в ведомстве.

По информации прокуратуры Татарстана, девочка получила травму плеча. Личность водителя снегохода пока не установлена.

Напомним, что на праздновании Масленицы в Свияжске снегоход сбил 11-летнюю девочку. Водитель уехал с места ДТП. Прокуратура Татарстана сообщила о проверке данного инцидента.



Ольга Плешкова