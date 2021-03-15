Против мужчины, сбившего в Свияжске ребенка, возбудили уголовное дело

Против мужчины, который сбил ребенка на снегоходе во время празднования Масленицы в Свияжске, возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Татарстану.

Ведомство сообщило, что решается вопрос о назначении необходимых экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

Напомним, что в Свияжске во время празднования Масленицы водитель снегохода сбил ребенка, после чего скрылся с места происшествия. Девочка была госпитализирована с закрытым переломом плечевой кости, ее состояние оценивается как удовлетворительное. Правоохранительные органы установили личность водителя, им оказался ранее судимый за повторное пьяное вождение житель поселка Васильево. Всего четыре месяца назад он освободился из колонии-поселения, где отбывал наказание. Возбуждения уголовного дела добивалась прокуратура Татарстана. Сейчас водитель уже задержан.



Ольга Плешкова