В Татарстане СК заподозрил в угоне лихача, сбившего на снегоходе 11-летнюю девочку

Фото: Следком по РТ

Сегодня Следком по РТ возбудил новое дело в отношении подозреваемого в наезде на 11-летнюю девочку на праздновании Масленицы в Свияжске. Теперь ему инкриминируют еще и угон орудия преступления — снегохода.



По данным «Реального времени», статус подозреваемого в обоих преступлениях получил разнорабочий Эдуард Порфирьев.

Следствием уже установлено, что он работал в хозяйстве жителя поселка Васильево и угнал его снегоход, направившись на нем вместе с приятелем в Свияжск. Там высадил одного пассажира, но взял двух других и поехал по селу, но не справился с управлением и сбил ребенка, а затем скрылся с места происшествия. Задерживала его уже полиция.

Девочка получила травму плеча.

Сотрудники СК выяснили — водительских прав у лихача нет и не было, однако его дважды привлекали к уголовной ответственности за пьяную езду. Из мест лишения свободы он вышел в мае 2020 года.

«Причастность к совершению преступления мужчина признал полностью», — сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.