На Украине заявили, что проблемы с вакциной AstraZeneca возникли из-за России

Фото: Максим Платонов (архив)

Глава министерства культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что к приостановке европейскими странами вакцинации препаратом AstraZeneca причастна Россия. По его словам, страна проводит информационную кампанию, чтобы продвинуть на рынок вакцину «Спутник V».

Ткаченко сообщил, что тщательно изучил, из каких источников возникла информация об опасности для здоровья вакцины AstraZeneca, пишет «РИА Новости».

Напомним, первыми решение приостановить вакцинацию препаратом AstraZeneca приняли власти Австрии после того, как одна из вакцинировавшихся пациенток умерла, а у другой развилась тромбоэмболия легочной артерии. Случаи возникновения тромбоза после вакцинации зарегистрировали и в Нидерландах. После этого решили не использовать вакцину AstraZeneca в Дании, Норвегии и Исландии, Франции, Испании, Италии и Германии.



Фото: pxhere.com

Сама британо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что доказательств повышенного риска возникновения тромбов от препарата нет.

Отметим, что в феврале на Украине зарегистрировали вакцину Oxford/AstraZeneca (Covishield) для экстренного медицинского применения. Ее поставщиком в страну выступили индийские производители.

Татьяна Демина