В Австрии приостановили вакцинацию партий препарата AstraZeneca после смерти одной из привившихся

В Австрии одна из местных жительниц умерла после прививки от коронавируса вакциной, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. У нее нарушилась свертываемость крови. После это власти страны решили приостановить вакцинацию партий этого препарата.

На принятие этого решения повлияло также возникновение осложнений после прививки у еще одной женщины: у нее развилась тромбоэмболия лёгочной артерии, пишет RT. Обе пострадавшие получили вакцину из одной партии AstraZeneca.

«Нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», — отметили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG). По факту осложнений после прививки начато расследование.

Напомним, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в экстренных условиях.

Татьяна Демина