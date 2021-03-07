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В Австрии приостановили вакцинацию партий препарата AstraZeneca после смерти одной из привившихся

18:53, 07.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Австрии приостановили вакцинацию партий препарата AstraZeneca после смерти одной из привившихся

В Австрии одна из местных жительниц умерла после прививки от коронавируса вакциной, разработанной британско-шведской компанией AstraZeneca. У нее нарушилась свертываемость крови. После это власти страны решили приостановить вакцинацию партий этого препарата.

На принятие этого решения повлияло также возникновение осложнений после прививки у еще одной женщины: у нее развилась тромбоэмболия лёгочной артерии, пишет RT. Обе пострадавшие получили вакцину из одной партии AstraZeneca.

«Нет никаких доказательств причинно-следственной связи с вакцинацией», — отметили в Федеральном ведомстве по безопасности в сфере здравоохранения (BASG). По факту осложнений после прививки начато расследование.

Напомним, в середине февраля Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрила использование вакцины от коронавируса AstraZeneca в экстренных условиях.

Татьяна Демина
ПроисшествияОбществоМедицина
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