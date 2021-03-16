В феврале в Татарстане выдали 40,7 тысячи кредитов наличными

В феврале 2021 года в Татарстане выдали 40,7 тыс. кредитов наличными. Это на 9% больше, чем за февраль 2020 года, таковы данные Объединенного кредитного бюро.

Среди субъектов России республика заняла шестое место по числу выданных кредитов наличными по итогам февраля 2021 года. Больше всего кредитов выдали в Москве (94,5 тыс.), Московской области (83,3 тыс.) и Санкт-Петербурге (51,3 тыс.).

Всего в России в феврале 2021 года выдали 1,27 млн кредитов наличными — на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщает «Коммерсант».

Ранее сообщалось, что в феврале в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%. Потребительские цены в месячном выражении выросли на 0,78%, подсчитали в Росстате. В частности, продовольственные товары подорожали в феврале 2021 года на 1,22% (в январе 2021 года — на 1,01%), непродовольственные — на 0,58%.



Ольга Плешкова