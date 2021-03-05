В феврале в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%

В феврале текущего года в России годовая инфляция ускорилась до 5,67%. В январе этот показатель составлял 5,19%, пишет ТАСС.

Потребительские цены в месячном выражении выросли 0,78%, подсчитали в Росстате. В частности, продовольственные товары подорожали в феврале 2021 года на 1,22% (в январе 2021 года — на 1,01%), непродовольственные на 0,58%.

В годовом выражении в феврале 2021 года цены на продукты питания в России выросли на 7,72%, на непродовольственные товары — на 5,67%.

Услуги в феврале подорожали на 0,44% по сравнению с январем текущего года. В годовом выражении цены в этом сегменте выросли на 2,91%.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, по прогнозам председателя Банка России Эльвиры Набиуллиной, годовая инфляция в стране достигнет пика в 5,5% в феврале-марте 2021 года и затем начнет постепенно снижаться.

При этом в докладе о денежно-кредитной политике Центробанка отмечается, что по итогам текущего года уровень инфляции в стране сложится в диапазоне 3,7—4,2%.



Татьяна Демина