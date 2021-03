«Спутник V» на втором месте по востребованности вакцин от COVID-19 в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, заняла второе место по популярности в мире. Абсолютным лидером стала вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.

«Спутник V» в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов», — сообщили создатели вакцины в официальном Twitter-аккаунте.

