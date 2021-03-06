«Спутник V» на втором месте по востребованности вакцин от COVID-19 в мире

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V», разработанная центром им. Гамалеи, заняла второе место по популярности в мире. Абсолютным лидером стала вакцина британско-шведской компании AstraZeneca.

«Спутник V» в настоящее время является второй по популярности в мире вакциной от коронавируса по числу одобрений от регуляторов», — сообщили создатели вакцины в официальном Twitter-аккаунте.

#SputnikV is now the world's second most popular #CovidVaccine in terms of regulatory approvals. Thank you for this vote of confidence! pic.twitter.com/dYYqLYUYs8 — Sputnik V (@sputnikvaccine) March 5, 2021

Как видно из данных таблицы, «Спутник V» получил одобрение в 45 странах мира. Вакцину AstraZeneca на сегодняшний день зарегистрировали уже в 49 странах. На третьем месте вакцина американской компании Pfizer — ее одобрили 43 государства.

Напомним, 45-й страной, где зарегистрировали «Спутник V», стал Ирак. До этого Словакия закупила первую партию вакцины «Спутник V», не дожидаясь ее одобрения в Евросоюзе.

Ранее стало известно, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) приступило к процедуре последовательной экспертизы регистрационного досье вакцины «Спутник V».



Татьяна Демина