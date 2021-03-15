С 1 июля на гаджеты начнут предустанавливать российский поисковик

С 1 июля производители гаджетов начнут предустанавливать на браузеры в устройствах российский поисковик. О каком именно поисковике идет речь — станет известно позднее.

Программы должны быть установлены на смартфонах, Smart TV, компьютерах и ноутбуках. Категории устройств определены постановлением правительства. Расширять перечень пока не планируется.

«Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами», — рассказали ТАСС в пресс-службе Минцифры РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В декабре Госдума РФ приняла проект, по которому обязательную предустановку отечественного программного обеспечения перенесли с 1 января на 1 апреля 2021 года.



В Минцифры ранее сообщили о перечне российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на продаваемых в России гаджетах. В список вошли примерно 30 приложений. Среди них: сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.



Татьяна Леухина