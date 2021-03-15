В Минцифры РФ прокомментировали предустановку российских поисковиков на гаджеты

Пользователи смогут отказаться от использования предустановленного на гаджетах российского поисковика. Об этом заявили в Минцифры России.

На устройстве, произведенном после 1 июля 2021 года, во время его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора. Там пользователю предложат выбрать одну из поисковых систем, в том числе и российскую. Также владелец гаджета в любой момент может изменить выбор, пишет «РИА Новости».

В России с 1 июля производители гаджетов начнут предустанавливать на браузеры в устройствах отечественный поисковик. О каком именно поисковике идет речь — станет известно позднее.



Фото: pixabay.com

Напомним, в декабре прошлого года в России приняли закон, по которому с 1 апреля 2021 года в стране запрещено продавать отдельные виды технически сложных товаров без предустановки предписанного правительством программного обеспечения. Позже процедуру перенесли на 1 июля.

В Минцифры ранее сообщили о перечне российского программного обеспечения (ПО) для предустановки на продаваемых в России гаджетах. В список вошли примерно 30 приложений. Среди них: сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», сервисы «Яндекса», Mail.Ru Group, Kaspersky и некоторые другие.