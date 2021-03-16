В Apple договорились с Минцифры о предустановке российского софта

Компания Apple договорилась с Минцифры о предустановке российского софта — теперь с 1 апреля устройства при активации в России будут предлагать к установке отечественные приложения. Так компания согласилась исполнять нормы закона об обязательной предустановке на гаджеты российского софта. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на высокопоставленный источник в Минцифры.



Сейчас обсуждается создание в App Store подборки перспективных российских приложений. Если на рынке появляются интересные пользователям и быстро набирающие популярность альтернативные предложения, они войдут в эту подборку и тоже будут предложены для предустановки.

Напомним, поправки в закон об обязательной предустановке софта приняли в 2019 году. По нему во все смартфоны, портативные и стационарные компьютеры, а еще смарттелевизоры, которые будут продаваться с апреля, должен быть установлен российский софт — браузеры, антивирусные приложения, мессенджеры, почтовые агенты и агенты онлайн-кинотеатров, приложения «Госуслуг», платежной системы Mir Pay и так далее.

Фото: pxhere.com

Ранее «Реальное время» публиковало материал об обязательной предустановке российских приложений на ввозимые в страну устройства.

Маргарита Головатенко