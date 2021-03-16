В ряде домов Приволжского района Казани и на станции метро «Дубравная» отключат воду

Фото: Ринат Назметдинов

18 марта в некоторых домах Приволжского района Казани и на станции метро «Дубравная» почти на сутки отключат водоснабжение. Это связано с работами на сетях водопровода, говорится на сайте мэрии Казани.

С 9.00 18 марта до 6.00 19 марта воды не будет по адресам: ул. Габишева, 1, ул. Рихарда Зорге, 97, 99, 101, 101а, 103 (детский реабилитационный центр), 119, 121, ул. Юлиуса Фучика, 36.

Автоцистерны будут размещать согласно поступающим заявкам. Они принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.

Напомним, с 9.00 16 марта до 9.00 17 марта жители казанского поселке Кульсеитово в Советском районе города окажутся без воды. Неудобство связано с работами на сетях водопровода.