В казанском поселке Кульсеитово на сутки отключат воду
Жители казанского поселке Кульсеитово в Советском районе города 16 марта окажутся без воды. Об этом сообщается на сайте исполкома.
Водоснабжение будет отключено с 9.00 16 марта до 9.00 17 марта. Неудобство связано с работами на сетях водопровода.
МУП «Водоканал» просит жителей заранее подготовиться к отключению и запастись водой. Автоцистерны разместят согласно поступающим заявкам, которые принимаются по телефону: +7(843)231-62-60.
Ранее в Советском районе Казани на нескольких улицах отключили электричество.
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