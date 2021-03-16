Россиян предупредили о схеме мошенничества с «поддержкой от государства»

Мошенники придумали новую схему кражи личных и банковских данных россиян — они рассылают смс о поступлении «бонусов» от государства. Об этом рассказала руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.



По ее словам, в таких сообщениях говорится, что на счет получателя пришли средства от государства, являющиеся «частью бонусного зачисления по программе поддержки». От жертвы требуется подтверждение ее легитимности — тогда человек переходит на ресурс, который является подделкой официальных сайтов ведомств России. Как только жертва переходит на сайт, злоумышленники собирают личные данные пользователя, в том числе данные его банковских карт.

«За несоблюдение такого требования (подтвердить легитимность, — прим. ред.) преступники обещают судебное разбирательство и уголовное преследование за незаконное обогащение», — приводит слова Лазаревой «РИА Новости».

Ранее злоумышленники уже использовали подобную схему в период жестких «ковидных» ограничений, но реализовывали ее, распространяя якобы новости с федеральных телеканалов или рекламу в социальных сетях. Такие сообщения со временем стали блокироваться, и мошенники теперь действуют, рассылая смс.

Лазарева напомнила, что любая адресная помощь гражданам производится только по их запросам.

Фото: realnoevremya.ru

В феврале «Реальное время» сообщало о похожей схеме: злоумышленники от имени Центрального банка РФ распространяли рекламную информацию о положенной россиянам единоразовой выплате, направленной на поддержку в период пандемии COVID-19.

Маргарита Головатенко