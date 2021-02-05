Россиян предупредили о новой схеме мошенничества в интернете

Фото: Максим Платонов (архив)

В интернете распространяется новая схема мошенничества: злоумышленники от имени Центрального банка РФ распространяют рекламную информацию о положенной россиянам единоразовой выплате, направленной на поддержку в период пандемии COVID-19. Для ее получения необходимо перейти на специальный сайт.

«Данный сайт является мошенническим. Банк России проводит необходимые действия для блокировки указанного сайта», — сообщили «РИА Новости» в Центробанке.

На сайте мошенники указывают, что россиянам положено от 1 тыс. до 5 тыс. рублей на каждого члена семьи. Точный размер социальной выплаты определяется исходя из потребностей, которые изучаются в результате анализа расходов человека.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Для получения якобы положенных гражданину денег требуется ввести данные банковской карты, в том числе CVC-код.

Ранее Банк России предупредил россиян о новой схеме телефонного мошенничества: злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и сообщают гражданину о возбуждении на него уголовного дела по заявлению Центробанка.

Татьяна Демина