«Активно сотрудничаю со следствием»: Верховный суд РТ оставил в СИЗО обвиняемого «маньяка» Птицина

Фото: "Реальное время"

Законным и обоснованным признал сегодня арест 48-летнего экс-начальника караула Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана» Росгвардии Игоря Птицина Верховный суд Татарстана. На заседании суда тот заявил, что дает признательные показания, однако не уточнил — в каких убийствах и изнасилованиях признается, передает журналист «Реального времени».



«Активно сотрудничаю со следствием», — сообщил по видео-конференц-связи из СИЗО арестованный. Он поддержал жалобу адвоката о том, что оснований для самой крайней меры пресечения не было — попыток скрываться и чинить препятствия Птицин не предпринимал.

На заседании интересы арестованного представляла адвокат по назначению Татьяна Юмаева. Представитель прокуратуры РТ Наталья Кожевникова настаивала на законности решения Советского райсуда Казани о водворении Птицина в СИЗО.

Напомним, мужчину задержали 16 февраля 2021 года и первоначально подозревали лишь в лишении жизни 30-летней жительницы Казани в 2009 году. Эксперты обнаружили совпадение генетических образцов с места этого преступления с данными Птицина в федеральном геномном банке. Вину охранник сразу же признал. В день его ареста глава МВД РТ Артем Хохорин уведомил депутатов Госсовета о поимке «еще одного маньяка».

Впоследствии Следком по РТ предъявил ему более тяжкие обвинения — в трех убийствах и изнасилованиях девушек и женщин, а также трех нападениях, жертвы которых выжили. Преступления совершены в 2009—2017 годах. По данным источников «Реального времени», в их числе — трагедия на озере Глубоком в августе 2011-го, когда была убита 17-летняя студентка Академии правосудия Даша Максимова.



В МВД Татарстана подчеркивают — оперативная работа по этим нераскрытым делам не прекращалась все эти годы.

Почему коллеги по работе называют Птицина бесконфликтным человеком — в материале «Реального времени».