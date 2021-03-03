В Казани раскрыли серию убийств и покушений на девушек и женщин

Фото: «Реальное время»

Сегодня Следком по РТ обнародовал информацию о поимке подозреваемого в серии тяжких преступлений 2009—2017 годов — речь об убийствах, сопряженных с изнасилованием. 48-летний подозреваемый полностью признал вину в шести нападениях, которые закончились смертью трех девушек и женщин от 17 до 35 лет.



Напомним, на протяжении почти 10 лет в Казани оставалось нераскрытым убийство 17-летней студентки Академии правосудия Даши Максимовой, на которую напали в августе 2011-го в районе озера Лебяжьего. Других 17-летних жертв по старым делам в базах не значилось. Впрочем, в Следкоме и МВД не спешат подтверждать информацию, что в числе прочих раскрыли и это дело.

Ранее «Реальное время» сообщало о поимке 48-летнего подозреваемого в нападении на 30-летнюю женщину в Авиастроительном районе в августе 2009 года. На его причастность указало совпадение ДНК. На момент задержания Игорь Птицин служил начальником караула Центра охраны объектов промышленности ФГУП «Охрана». В ходе следствия он полностью признал свою вину в смерти женщины и был арестован по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть.

Фабула первоначального обвинения и детали задержания Птицина совпадает с теми, что сегодня обнародовал Следком. По версии следствия, летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района города Казани было обнаружено тело 30–летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, а также следами изнасилования. На данный момент арестованному предъявлено обвинение в более тяжком преступлении — убийстве, сопряженном с изнасилованием.

В ходе расследования уголовного дела были добыты доказательства причастности данного мужчины к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17—35 лет, двое из которых были убиты, сообщил «Реальному времени» старший помощник руководителя Следкома по РТ Андрей Шептицкий.

Он подчеркнул — фигурант дела дал подробные показания по обстоятельствам каждого из преступлений и раскаялся в содеянном. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 год на территории Казани.

Именно об этой серии говорил глава МВД РТ Артем Хохорин, который 18 февраля заявил на сессии Госсовета: «На днях поймали еще одного «маньяка».