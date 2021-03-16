«Ирбис» выиграл серию с «Авто» и вышел в четвертьфинал Кубка Харламова

«Ирбис» обыграл в гостях екатеринбургский «Авто» (2:1) в четвертом матче серии 1/8 финала плей-офф Молодежной хоккейной лиги (МХЛ).

На шайбы Александра Квартальнова и Савелия Кувардина хозяева смогли ответить лишь голом Александра Фоминцева в третьем периоде встречи за несколько минут до конца игры.

Фото: vk.com/mhc_irbis_kazan

Ворота казанской команды весь матч защищал Артур Ахтямов, проведший 3 матча в основном составе «Ак Барса» в нынешнем сезоне.

Благодаря победе в Екатеринбурге подопечные Артема Анисимова обеспечили себе участие в четвертьфинале Кубка Харламова. Соперник казанцев определится после окончания серии между «Белыми медведями» и «Стальными лисами», где счет 2:2. В случае выхода последних, «Ирбису» предстоит сразиться с уфимским «Толпаром».

Другой татарстанский клуб, «Спутник» из Альметьевска, проиграл в серии нижегородской «Чайке» (1:3) и вылетел из турнира.

Напомним, ранее еще один клуб из системы «Ак Барса» казанский «Барс» выбыл из розыгрыша Кубка Петрова, уступив в 1/8 финала петербургскому «Динамо».

«Авто» (Екатеринбург) — «Ирбис» (Казань) 1:2 (0:2, 0:0, 1:0)

Голы:

0:1 — 11:39, Квартальнов (Григорьев, Терехов);

0:2 — 12:29, Кувардин (Галимзянов, Быков);

1:2 — 57:24, Фоминцев (Журавлев, Захаров).