«Барс» вылетел из розыгрыша Кубка Петрова, проиграв в 1/8 финала

«Барс» проиграл петербургскому «Динамо» (2:5) в шестом матче серии 1/8 финала плей-офф Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).

Это поражение стало для казанской команды четвертым в серии, и «барсы» вылетели из розыгрыша Кубка Петрова. После трех поражений подряд казанцы смогли выиграть две встречи, но матч в Казани стал решающим.

Фото: bars.ak-bars.ru

«Нам, в принципе, не удалось «зацепиться» за серию. Рассчитывали, конечно, на другой результат. Очень хотелось вернуться в Питер — красивый город. Но ребята отдали все силы. К сожалению, очень много травм. Хотелось бы пожелать все нашим ребятам, кто на операциях, кто восстанавливается, всем — здоровья. Ну и сопернику — желаем пройти как можно дальше, побороться за медали, как минимум, может, даже за кубок. Они достойны этого», — прокомментировал вылет команды главный тренер «Барса» Сергей Душкин.



Сергей Душкин. Фото: bars.ak-bars.ru

Отметим, что «Барс» вышел в плей-офф ВХЛ с десятого места в турнирной таблице. Петербургское «Динамо» финишировало по итогам регулярного чемпионата на седьмой строчке.

За «Барс» выступали сразу несколько хоккеистов, которые по ходу сезона привлекались в основную команду «Ак Барса». В том числе, Хованов, Емец, Лучевников, Дыняк, Мифтахов, Фазылзянов и Аверин.

«Барс» (Казань) — «Динамо» (Санкт-Петербург) — 2:5 (2:3, 0:1, 0:1)

Голы: Гимбатов (Комаристый, Сидляров, 02.49, бол.), Назаревич (Лисов, Кручинин, 06.24, бол.), Жарков (Большаков, Епишин, 09.23, бол.), Бровкин (Хованов, 12.14), Комков (Емец, 13.25), Назаревич (Лисов, Кручинин 28.26, бол.), Гаврус (58.13, бол., п.в.).