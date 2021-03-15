Слуцкий отреагировал на вызов Дюпина и Самошникова в сборную России

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал включение двух игроков казанского клуба в состав сборной России по футболу на матчи отборочного раунда чемпионата мира — 2022.

Вызов в национальную команду получили вратарь Юрий Дюпин и Илья Самошников. Для обоих футболистов это дебютное приглашение в сборную страны.

«Безумно приятно, когда игроки из твоей команды получают первый в своей карьере вызов в сборную. Для Юрия Дюпина он особенно важен, все-таки он уже в довольно зрелом по футбольным меркам возрасте. Он упорно работает на тренировках, доказывает свой уровень в официальных матчах, поэтому он этот вызов получил абсолютно заслуженно.

Илья Самошников — это вообще одно из открытий текущего сезона, он постоянно прогрессирует. Хочется отметить и Дениса Макарова, которого вызвали на молодежный Евро. Молодежке предстоит важнейший турнир, и мы будем очень рады, если Денис принесет пользу сборной», — приводит слова Слуцкого ТАСС.

Юрий Дюпин. Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, сегодня тренерский штаб сборной России объявил состав на предстоящие матчи против Мальты, Словении и Словакии. Также был определен список футболистов, которые представят страну на молодежном чемпионате Европы. Из казанского «Рубина» в «молодежку» был приглашен Денис Макаров, также в состав включен защитник «Нефтехимика» Никита Калугин.

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