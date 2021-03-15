Сборная России по футболу объявила состав на молодежный чемпионат Европы

Тренерский штаб Михаила Галактионова определился с составом сборной России на предстоящий молодежный чемпионат Европы по футболу.

В число приглашенных вошел полузащитник «Рубина» Денис Макаров. 23-летний футболист дебютировал в составе молодежной сборной страны лишь осенью прошлого года и успел провести за команду 4 матча.

Также в состав попал защитник «Нефтехимик» Никита Калугин и Артем Голубев из «Уфы».

А вот нападающий «Рубина» Иван Игнатьев оказался вне заявки на турнир. Среди форвардов приглашение получили Федор Чалов (ЦСКА) и Вячеслав Грулев («Динамо»).

Молодежный чемпионат Европы пройдет в два этапа. С 23 по 31 марта в Венгрии состоится групповой этап, где россиянам предстоит сыграть против команд Исландии, Франции и Дании. Финальные раунды соревнований начнутся в конце мая.

Для подготовки к турниру россияне соберутся в подмосковном Новогорске 18 мая, а спустя три дня отправятся в Венгрию.

В возобновившейся весенней части сезона в РПЛ Макаров забил два победных гола за «Рубин» и набрал 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в трех матчах в 2021 году. Подробнее о его свершениях в игре с «Уфой» и итоги встречи для обеих команд читайте в материале «Реального времени».