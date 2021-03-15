Дюпин и Самошников вызваны в сборную России по футболу

Тренерский штаб Станислава Черчесова определился с футболистами, которые будут готовиться к матчам квалификации чемпионата мира — 2022.

В список вошли два футболиста «Рубина», ранее не вызывавшиеся в национальную команду — вратарь Юрий Дюпин и защитник Илья Самошников.

Также вызов получили хавбек «Химок» Резиуан Мирзов, игроки «Сочи» Сослан Джанаев и Антон Заболотный. Капитаном сборной в предстоящих матчах будет Артем Дзюба, который вернулся в команду после осеннего отстранения из-за скандала с интимным видео.

Всего в сборную приглашены 27 футболистов. При этом в списке могут произойти изменения в случае травм или других причин.

Фото: vk.com/teamrussia

В марте сборной России под руководством Черчесова предстоит провести три встречи в рамках отборочного группового раунда ЧМ-2022 — против Мальты (24 марта в Та-Кали), Словении (27 марта в Сочи) и Словакии (30 марта в Трнаве).

Напомним, ранее стало известно о вызове хавбека «Рубина» Дениса Макарова в молодежную сборную России для участия в чемпионате Европы — 2021.