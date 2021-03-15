Губернатор Ставропольского края отправил правительство региона в отставку

Правительство Ставропольского края отправлено в отставку. Причина — задержание зампреда кабмина Александра Золотарева. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.



«Сегодня утром на рабочей планерке я отправил правительство края в отставку. Все пока продолжают работать с приставками и. о.», — приводит RT слова Владимирова из его аккаунта в соцсети Instagram.

Напомним, Золотарева задержали по подозрению в получении взяток на 63 млн рублей. По словам Владимирова, решение о новом составе кабмина примут после антикоррупционных проверок правоохранителями в отношении всех кандидатур.

Напомним, по итогам 2020 года по количеству зарегистрированных фактов взяточничества Ставропольский край замкнул тройку лидеров. Первое и второе места разделили Москва и Татарстан.

Маргарита Головатенко