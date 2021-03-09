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Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по уровню взяточничества

07:15, 09.03.2021 2
Татарстан занял второе место в рейтинге регионов по уровню взяточничества
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан занял второе место по числу зарегистрированных фактов взяточничества. Об этом сообщил начальник управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры РФ Виктор Балдин.

«По итогам 2020 года в «лидерах» по количеству зарегистрированных фактов взяточничества — Москва, далее — Республика Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Республика Башкортостан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Республика Дагестан и Пермский край», — сказал Балдин в интервью РИА Новости.

Меньше всего взяток в 2020-м году выявлено в Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, республиках Марий Эл, Адыгея, Ингушетия, Тыва и Хакасия, Мурманской, Костромской и Магаданской областях.

При этом он отметил, что одна лишь статистика не говорит, что какие-то регионы наименее привержены коррупции. Он призвал учитывать разные факторы. Например, статистика может говорить об активности правоохранительных органов региона по выявлению фактов коррупции.

Примечательно, что ранее Татарстан отмечали в числе регионов, где практически нет коррупции.

Ольга Плешкова
ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 07:26
    Вот это действительно правда!!! Вот какие рейтинги нужно показывать...
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  • Анонимно 07:46
    Я думаю так и есть. Везде уровень коррупции высокий. А у нас ловят больше. И это хорошо.
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