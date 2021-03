Названы победители премии «Грэмми»

Фото: скриншот

В Лос-Анджелесе прошла уже 63-я по счету церемония вручения премии «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.



Победительницами главных номинаций стали: Билли Айлиш с песней Everything I Wanted (номинация «Запись года») и Тейлор Свифт с композицией Folklore в номинации «Альбом года». Исполнительница H.E.R. (Габриэлла Сармиенто Уилсон) получила «Грэмми» в номинации «Песня года» за песню I Canʼt Breathe.

Лучшей артисткой признали Megan Thee Stallion. За «Лучшее R&B-исполнение» и «Лучшее видео» «Грэмми» получила Бейонсе. Дуэт исполнительницы с Megan Thee Stallion Savage занимал лидирующие места в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». Так, у Бейонсе уже есть 28 «Грэмми» — рекорд среди женщин за всю историю премии.

Также лауреатами стали:

Лучший вокальный поп-альбом: Dua Lipa — Future Nostalgia;

Лучшее сольное поп-исполнение: Harry Styles — Watermelon Sugar;

Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой: Lady Gaga & Ariana Grande — Rain On Me;

Лучший альтернативный альбом: Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters;

Лучший рок-альбом: The Strokes — The New Abnormal;

Лучшее рок-исполнение: Fiona Apple — Shameika;

Лучший рэп-альбом: Nas — King’s Disease;

Лучшее рэп-исполнение: Megan Thee Stallion feat. Beyoncé — Savage Remix;

Лучший прогрессивный R&B альбом: Thundercat — It Is What It Is;

Лучший танцевальный/электронный альбом: Kaytranada — Bubba;

Лучший ремикс: Roses (Imanbek Remix);

Лучший альбом современной христианской музыки: Kanye West — Jesus Is King;

Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления: Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»;

Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального представления: «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити (продюсер);

Лучшая песня, записанная для визуального представления: No Time To Die» — «Не время умирать»;

Видео года: Beyoncé — Brown Skin Girl;

Музыкальный фильм года: Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice;

Лучший альбом-мюзикл: Jagged Little Pill.

Напомним, в 2020 году Билли Айлиш стала лауреатом сразу в четырех номинациях премии «Грэмми», которые считаются наиболее значимыми: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист».

Маргарита Головатенко