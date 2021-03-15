Новости общества

10:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Названы победители премии «Грэмми»

09:20, 15.03.2021 1
Названы победители премии «Грэмми»
Фото: скриншот

В Лос-Анджелесе прошла уже 63-я по счету церемония вручения премии «Грэмми» Национальной академии искусства и науки звукозаписи США.

Победительницами главных номинаций стали: Билли Айлиш с песней Everything I Wanted (номинация «Запись года») и Тейлор Свифт с композицией Folklore в номинации «Альбом года». Исполнительница H.E.R. (Габриэлла Сармиенто Уилсон) получила «Грэмми» в номинации «Песня года» за песню I Canʼt Breathe.

Лучшей артисткой признали Megan Thee Stallion. За «Лучшее R&B-исполнение» и «Лучшее видео» «Грэмми» получила Бейонсе. Дуэт исполнительницы с Megan Thee Stallion Savage занимал лидирующие места в номинациях «Лучшая рэп-песня» и «Лучшее рэп-исполнение». Так, у Бейонсе уже есть 28 «Грэмми» — рекорд среди женщин за всю историю премии.

Также лауреатами стали:

  • Лучший вокальный поп-альбом: Dua Lipa — Future Nostalgia;
  • Лучшее сольное поп-исполнение: Harry Styles — Watermelon Sugar;
  • Лучшее поп-исполнение дуэтом/группой: Lady Gaga & Ariana Grande — Rain On Me;
  • Лучший альтернативный альбом: Fiona Apple — Fetch the Bolt Cutters;
  • Лучший рок-альбом: The Strokes — The New Abnormal;
  • Лучшее рок-исполнение: Fiona Apple — Shameika;
  • Лучший рэп-альбом: Nas — King’s Disease;
  • Лучшее рэп-исполнение: Megan Thee Stallion feat. Beyoncé — Savage Remix;
  • Лучший прогрессивный R&B альбом: Thundercat — It Is What It Is;
  • Лучший танцевальный/электронный альбом: Kaytranada — Bubba;
  • Лучший ремикс: Roses (Imanbek Remix);
  • Лучший альбом современной христианской музыки: Kanye West — Jesus Is King;
  • Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления: Хильдур Гуднадоттир — «Джокер»;
  • Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального представления: «Кролик Джоджо» — Тайка Вайтити (продюсер);
  • Лучшая песня, записанная для визуального представления: No Time To Die» — «Не время умирать»;
  • Видео года: Beyoncé — Brown Skin Girl;
  • Музыкальный фильм года: Linda Ronstadt: The Sound Of My Voice;
  • Лучший альбом-мюзикл: Jagged Little Pill.

Напомним, в 2020 году Билли Айлиш стала лауреатом сразу в четырех номинациях премии «Грэмми», которые считаются наиболее значимыми: «Альбом года» (When We All Fall Asleep, Where Do We Go?), «Запись года», «Песня года» (Bad Guy) и «Лучший новый артист».

Маргарита Головатенко
ОбществоКультура
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:25
    а the Weeknd ? не справедливо ..
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также