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Билли Айлиш взяла четыре основных «Грэмми»

09:01, 27.01.2020
Билли Айлиш взяла четыре основных «Грэмми»
Фото: Википедия

Американская исполнительница Билли Айлиш стала лауреатом сразу в четырех номинациях премии «Грэмми», которые считаются наиболее значимыми: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».

Среди других номинантов стоит отметить дуэт The Chemical Brothers, удостоенный двух «Грэмми» за пластинку «No Geography» («Лучшая танцевальная запись», «Лучший электронный альбом»), а также исландку Хильдур Гуднадоуттир с наградой за лучший саундтрек (сериал «Чернобыль»).

Кроме того, в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».

Напомним, в ноябре Билли Айлиш получила две награды в номинациях «лучший новый артист» и «лучшая песня» премии MTV Awards. При этом она не явилась за наградой.

Справка

• Запись года (вручается продюсерам, исполнителям, специалистам по мастерингу):

Billie Eilish — «bad guy»

• Альбом года:

Billie Eilish — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»

• Песня года (вручается авторам):

Billie Eilish — «bad guy»

• Лучший новый артист:

Billie Eilish

• Лучший вокальный поп-альбом:

Billie Eilish — «When We All Fall Asleep Where Do We Go?»

• Лучший рок-альбом:

Cage The Elephant — «Social Cues»

• Лучший альтернативный альбом:

Vampire Weekend — «Father Of The Bride»

• Лучший рэп-альбом:

Tyler, the Creator — «IGOR»

• Лучший R&B альбом:

Anderson .Paak — «Ventura»

• Лучший танцевальный/электронный альбом:

The Chemical Brothers — «No Geography»

• Лучший альбом в жанре современный урбан:

Lizzo — «Cuz I Love You (Deluxe)»

• Лучший кантри-альбом:

Tanya Tucker — «While I’m Livin’»

• Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления:

Хильдур Гуднадоттир — «Чернобыль»

• Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального представления:

«Звезда родилась» — Леди Гага, Брэдли Купер и др.

• Лучшая песня, записанная для визуального представления:

“I’ll Never Love Again” — из к/ф «Звезда родилась»

• Видео года:

Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Calmatic — «Old Town Road (Official Movie)»

• Музыкальный фильм года:

«Homecoming» — Бейонсе, Эд Бёрк

• Лучший альбом-мюзикл:

«Hadestown»

• Лучший разговорный альбом:

Мишель Обама — «Becoming»

ОбществоКультура Татарстан
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