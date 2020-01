Билли Айлиш взяла четыре основных «Грэмми»

Фото: Википедия

Американская исполнительница Билли Айлиш стала лауреатом сразу в четырех номинациях премии «Грэмми», которые считаются наиболее значимыми: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».

Среди других номинантов стоит отметить дуэт The Chemical Brothers, удостоенный двух «Грэмми» за пластинку «No Geography» («Лучшая танцевальная запись», «Лучший электронный альбом»), а также исландку Хильдур Гуднадоуттир с наградой за лучший саундтрек (сериал «Чернобыль»).

Кроме того, в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».

Напомним, в ноябре Билли Айлиш получила две награды в номинациях «лучший новый артист» и «лучшая песня» премии MTV Awards. При этом она не явилась за наградой.