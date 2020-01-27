Билли Айлиш взяла четыре основных «Грэмми»
Американская исполнительница Билли Айлиш стала лауреатом сразу в четырех номинациях премии «Грэмми», которые считаются наиболее значимыми: «Альбом года» («When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»), «Запись года» и «Песня года» («Bad Guy») и «Лучший новый артист».
Среди других номинантов стоит отметить дуэт The Chemical Brothers, удостоенный двух «Грэмми» за пластинку «No Geography» («Лучшая танцевальная запись», «Лучший электронный альбом»), а также исландку Хильдур Гуднадоуттир с наградой за лучший саундтрек (сериал «Чернобыль»).
Кроме того, в номинации «Лучший альбом разговорного жанра» победила бывшая первая леди США Мишель Обама с аудиоверсией своих мемуаров «Becoming».
Напомним, в ноябре Билли Айлиш получила две награды в номинациях «лучший новый артист» и «лучшая песня» премии MTV Awards. При этом она не явилась за наградой.
Справка
• Запись года (вручается продюсерам, исполнителям, специалистам по мастерингу):
Billie Eilish — «bad guy»
• Альбом года:
Billie Eilish — «When We All Fall Asleep, Where Do We Go?»
• Песня года (вручается авторам):
Billie Eilish — «bad guy»
• Лучший новый артист:
Billie Eilish
• Лучший вокальный поп-альбом:
Billie Eilish — «When We All Fall Asleep Where Do We Go?»
• Лучший рок-альбом:
Cage The Elephant — «Social Cues»
• Лучший альтернативный альбом:
Vampire Weekend — «Father Of The Bride»
• Лучший рэп-альбом:
Tyler, the Creator — «IGOR»
• Лучший R&B альбом:
Anderson .Paak — «Ventura»
• Лучший танцевальный/электронный альбом:
The Chemical Brothers — «No Geography»
• Лучший альбом в жанре современный урбан:
Lizzo — «Cuz I Love You (Deluxe)»
• Лучший кантри-альбом:
Tanya Tucker — «While I’m Livin’»
• Лучший оригинальный саундтрек, записанный для визуального представления:
Хильдур Гуднадоттир — «Чернобыль»
• Лучший саундтрек-сборник, записанный для визуального представления:
«Звезда родилась» — Леди Гага, Брэдли Купер и др.
• Лучшая песня, записанная для визуального представления:
“I’ll Never Love Again” — из к/ф «Звезда родилась»
• Видео года:
Lil Nas X, Billy Ray Cyrus, Calmatic — «Old Town Road (Official Movie)»
• Музыкальный фильм года:
«Homecoming» — Бейонсе, Эд Бёрк
• Лучший альбом-мюзикл:
«Hadestown»
• Лучший разговорный альбом:
Мишель Обама — «Becoming»
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