Министр спорта РТ о победе «Рубина» над «Уфой»: «Это хороший посыл для «Ак Барса»

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов прокомментировал победу «Рубина» над «Уфой» в рамках Российской премьер-лиги (РПЛ). Он назвал ее хорошим посылом для хоккеистов «Ак Барса» в преддверии серии плей-офф КХЛ против «Салавата Юлаева».

«Мы называем матчи «Рубина» и «Уфы» «зеленым дерби», на днях начнется еще одно. Это хороший посыл для хоккейной дружины. Мы всегда верили в «Рубин». В межсезонье произошла перезагрузка, команда на хорошей волне, играет в атакующий футбол, действует до последней секунды», — сказал Леонов.

Он также отметил, что вчерашняя игра доказала готовность «Рубина» побеждать любого соперника.

Фото: rubin-kazan.ru

Напомним, встреча в столице Башкортостана закончилась крупной победой казанцев. Команда Леонида Слуцкого забила в ворота «Уфы» три безответных мяча.

После 22 сыгранных туров «Рубин» набрал 37 очков и делит четвертое место с «Локомотивом» и «Сочи». Уфимская команда с 14 баллами занимает предпоследнюю строчку в турнирной таблице РПЛ. От зоны стыковых матчей «Уфу» отделяют уже три очка.

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