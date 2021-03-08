Министр спорта Татарстана: «Рубин» может побороться за место в Лиге чемпионов

Казанский футбольный клуб «Рубин» в этом сезоне способен побороться за второе место в Российской премьер-лиге (РПЛ), которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов сезона-2021/22. Об этом заявил министр спорта Татарстана Владимир Леонов.



По его словам, основная задача — «постараться за вторую часть чемпионата наверстать упущенное и быть в лидерах.

«Хочется вернуть Лигу чемпионов в Казань, в Татарстан. Сегодня даже об этом можно немного поговорить. Для «Рубина» при тех тренере и игроках, которые есть, думаю, это по силам», — приводит его слова ТАСС.

Фото: rubin-kazan.ru

Сегодня «Рубин» дома обыграл петербургский «Зенит» (2:1) в матче 21-го тура Российской Премьер-лиги (РПЛ). Клуб занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 34 очка. Отставание от второй позиции, которая позволит команде начать выступление в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, составляет шесть очков.