«Рубин» в гостях крупно обыграл «Уфу» и поднялся на 5-е место в РПЛ

«Рубин» в гостях крупно обыграл «Уфу» (3:0) в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу.

Счет был открыт 30-й минуте встречи, когда Денис Макаров забил красивый гол ударом издали. До перерыва Хвича Кварацхелия удвоил преимущество казанцев, реализовав ассист от Михаила Костюкова.

Во втором тайме уфимцы чуть выровняли игру, но в итоге лишь пропустили третий мяч. Забитым голом отметился Илья Самошников, получивший передачу от Макарова.

После этого поражения «Уфа» осталась на 15-м месте в турнирной таблице, в зоне прямого вылета в ФНЛ. «Рубин» набрал 37 очков и временно поднялся на пятую строчку.

Напомним, в первом круге казанцы обыграли «Уфу» дома с тем же счетом 3:0.