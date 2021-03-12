В выходные в Татарстане ожидается до -9 градусов, в начале следующей недели — до +1°C

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на ближайшие выходные. Синоптики отметили, что прошедшей ночью в республике под влиянием обширного морозного антициклона температуры понизились до -15—20°C, а в отдельных низких районах республики — до -24 градусов.



13 марта, в субботу, влияние антициклона на погоду в Татарстане сохранится. По прогнозам синоптиков, осадки маловероятны. Ночью ожидаются температура -15—20°C, в низких районах при прояснениях до -25°C. Днем в республике прогнозируется -4—9 градусов.

14 марта, в воскресенье, к западным районам Татарстана приблизится атмосферный фронт. Местами ожидаются небольшой снег и метели. Утром и днем порывы ветра могут достигать 15—17 м/с. Ночью температура опустится до -12—17°C, в низких местах при прояснениях до -22 градусов. Днем в воскресенье синоптики прогнозируют -2—7°C.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В начале следующей недели, 15 и 16 марта, на погоду в Татарстане окажет влияние гребень южного антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью температуры составят -5—10°C, на юге и востоке республики при прояснениях до -13 градусов. Днем в Татарстане синоптики обещают до -4... +1°C.

Сегодня центр антициклона сместился на Среднее Поволжье. 12 марта в Татарстане отмечается малооблачная погода и температура от -6 до -10 градусов.

Татьяна Демина