В Татарстане запустят проект по созданию ресурса с данными о земле и недвижимости

В Татарстане в порядке эксперимента запустят проект по созданию единого информационного ресурса с данными о земле и недвижимости. Об этом заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин.



По его словам, это поспособствует повышению прозрачности в управлении земельными ресурсами и позволит вовлечь в оборот неиспользуемые объекты. Помимо Татарстана, эксперимент проводится в Иркутской области, а еще Краснодарском и Пермском краях.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

На данный момент сведения о земельных участках, недвижимости, а еще о лесных участках, водных объектах и сельскохозяйственных угодьях хранятся более чем в десяти информационных системах, сообщает «РИА Новости».

Напомним, Мишустин сообщал, что правительство России утвердило снижение ставки по льготным кредитам для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых до 7% годовых.

Маргарита Головатенко